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Минэнерго ожидает восстановления в 2021 году объемов угледобычи к допандемийному уровню

По данным ведомства, объем добычи угля в России в 2020 году упал на 9%

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 1 июня. /ТАСС/. Объемы добычи угля в России по итогам текущего года достигнут уровня 2019 года, после которого из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса и падения спроса западных стран, угольщики стали снижать добычу. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Анатолий Яновский в ходе Международной выставки технологий горных разработок "Уголь России и майнинг" в Кузбассе.

"Я думаю, в этом году у нас добыча угля выйдет на уровень 2019 года. По крайней мере, темпы тех пяти месяцев, которые прошли, говорят, что это вполне реальная задача. Мы потеряли в ковидном году 40 млн т [угля], в этом году можем их вернуть", - сказал он.

По данным Минэнерго, объем добычи угля в России в 2020 году упал на 9% и составил 402 млн т. При этом экспорт в целом снизился с 221 млн т до 208 млн т. Это произошло из-за снижения спроса со стороны западных стран, которые стали отказываться от угольной генерации и стали снижать потребление угля. В то же время спрос на российский уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона вырос по итогам прошлого года примерно на 10%. По словам Яновского, в текущем года объемы экспорта показывают положительную динамику.

"Есть рост экспорта по итогам 4-5 месяцев. В структуре экспортных поставок объемы коксующихся углей и антрацитов постоянно растут, и сокращается объем традиционных углей для энергетики", - добавил замминистра.

О выставке

Международная специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг - 2021" проходит в Новокузнецке 1-4 июня. Технологии и наработки в Кузбассе представили около 450 угледобывающих и промышленных компаний из 14 стран, в том числе России, Австралии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Канады, Китая, США.

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