Минэнерго оценило инвестиции в строительство "Пакистанского потока" в $1,5-2 млрд

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 1 июня. /ТАСС/. Инвестиции в строительство "Пакистанского потока" оцениваются в $1,5-2 млрд. Российские компании могут взять на себя 25% от этой суммы, сообщил журналистам в кулуарах выставки "Уголь и майнинг" заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"[Общая сумма], я думаю это будет $1,5-2 млрд. Сейчас говорится, что у пакистанской стороны есть средства, чтобы обеспечить порядка 75% финансирования строительства этого газопровода. Если это будет получаться, российские компании возьмут на себя оставшиеся 25%, если не будет, то они будут договариваться внутри себя, поскольку они все участники этого проекта", - сказал Яновский.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" ("Пакистанский поток") протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м газа в год было подписано между Россией и Пакистаном в октябре 2015 года. Коммерческие соглашения стороны должны были подписать в 2016 году, а сдать объект планировалось к 2018 году, однако сроки реализации проекта уже несколько раз переносились. 28 мая 2021 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток".