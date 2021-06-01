Госдума приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Документ внесло в Думу правительство в феврале. Как отмечают авторы инициативы, отсутствие законодательного урегулирования вопросов ограничения выбросов парниковых газов "сужает перспективы вхождения РФ в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах". В связи с этим проект предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов. Речь идет о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды уточнил, что юридические лица и индивидуальные предприниматели будут относиться к регулируемым на основании критериев, устанавливаемых правительством РФ. Под регулирование попадут крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тыс. тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться таким компаниям нужно будет с 1 января 2023 года. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые вырабатывают 50 тыс. тонн углекислого газа в год и более, подпадут под регулирование с 1 января 2024 года. Отчеты о выбросах парниковых газов они должны будут предоставлять с 1 января 2025 года. Отчеты должны будут предоставляться до 1 июля года, следующего за отчетным, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Порядок и форму отчета установит правительство.

Углеродные единицы и реестр выбросов

Документ также вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов". Он будет установлен правительством в масштабе экономики РФ с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны. Законопроект предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения.

В рамках механизма проектной деятельности в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов. Как отмечали авторы инициативы, углеродные единицы станут новой категорией имущественных прав. Под ними предлагается понимать верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.

Документ также предполагает создание реестра выбросов парниковых газов для их государственного учета. Это будет государственная информационная система, вести которую будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Порядок создания и ведения реестра установит правительство.