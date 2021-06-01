Михаил Мень подал заявление об отставке с должности аудитора Счетной палаты

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Михаил Мень подал заявление о досрочном освобождении его от должности аудитора Счетной палаты РФ, сообщил во вторник полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев.

"Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин", - зачитал Муравьев представление президента на заседании профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Комитет поддержал досрочное освобождение Меня от должности аудитора. Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 2 июня.

Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая его назначала, по представлению президента России. Аудитор Счетной палаты досрочно освобождается от должности в случае нарушения им законодательства РФ, совершения злоупотреблений по службе, личного заявления об отставке, признания его недееспособным вступившим в законную силу решением суда, в связи с утратой доверия.

Ранее Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты РФ Меня в связи с истечением срока давности. Как сказал ТАСС адвокат Меня Мурад Мусаев, дело прекращено, а подписка о невыезде снята. Прекращение дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона.