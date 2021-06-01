Россия готова обеспечить поставки не менее 40 млн т коксующегося угля в Индию

НОВОКУЗНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Индия просит у РФ поставок не менее 40 млн тонн коксующегося угля в год. Россия готова их обеспечить, сообщил журналистам в кулуарах выставки "Уголь России и майнинг" заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"У нас подготовлен проект меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики РФ и Министерством сталелитейной промышленности Индии. По этому меморандуму при этой подготовке мы проводили несколько совещаний по ВКС (видеоконференц-связи - прим. ТАСС) из-за пандемии. И наши индийские партнеры заявляли, что они бы хотели приобретать в РФ не менее 40 млн тонн коксующегося угля. У нас, конечно, есть возможность обеспечить такие поставки", - сказал Яновский, отметив, что экспорт угля из России растет.

По его словам, в 2020 году, несмотря на потери в объемах добычи угля, удалось нарастить экспорт. "И в этом году у нас продолжается рост экспорта по итогам 4-5 месяцев", - сказал замминистра.