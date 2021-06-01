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Комитет СФ предлагает назначить Трунову аудитором Счетной палаты вместо Меня

Наталья Трунова написала заявление об отсутствии у нее ограничений, препятствующих назначению на указанную должность, отметили в Совфеде

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагает назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову аудитором Счетной палаты вместо подавшего в отставку Михаила Меня. Такое решение сенаторы приняли на заседании комитета во вторник.

"Наталья Александровна Трунова написала заявление об отсутствии у нее ограничений, препятствующих назначению на указанную должность. Предлагаю внести на Совет палаты предложение о внесении президенту РФ указанной кандидатуры", - сказал на заседании первый зампред комитета Сергей Иванов.

Комитет поддержал кандидатуру Труновой единогласно.

Теги
Россия
Отставки и назначения
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