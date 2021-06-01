Госдума одобрила во II чтении смягчение правил продаж ювелирных изделий на выставках

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий расчеты для резидентов - продавцов ювелирной продукции на международных выставках и смягчающий валютный контроль за такими операциями. Целью документа является сокращение административных барьеров в сфере международной торговли в случаях продажи за наличную иностранную валюту или наличную валюту РФ выставочных образцов ювелирных изделий.

Законопроект устанавливает возможность для юрлиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), осуществлять расчеты в наличной иностранной валюте и (или) валюте РФ за приобретенную ими ювелирную продукцию в месте проведения международной выставки.

Наличные средства от этих сделок, согласно проекту закона, необходимо ввезти на территорию РФ по окончании срока проведения выставки, но не позднее 30 дней со дня оплаты соответствующего выставочного образца, а затем зачислить на банковский счет в уполномоченном банке резидента - участника международной выставки не позднее семи рабочих дней со дня ввоза наличных денежных средств на территорию РФ. Для идентификации наличных денежных средств в качестве выручки от продажи товаров на международных выставках законопроект обязывает резидентов - участников международных выставок при зачислении наличных на свой счет предоставлять в уполномоченный банк таможенные декларации, поданные в отношении выставочных образцов ювелирных изделий, а также таможенные декларации, поданные в отношении наличных денег, полученных от их продажи.

Обязанность контроля за зачислением денежных средств участниками международных выставок на счета в уполномоченных банках возлагается на Федеральную таможенную службу России, также устанавливается механизм взаимодействия органов и агентов валютного контроля. Поправки, принятые во втором чтении, предусматривают уточнение перечня организаций-резидентов, которые вправе совершать валютные операции (эта норма вступает в силу с 1 июля 2021 года).

"Законопроект направлен на смягчение административной нагрузки на российских экспортеров, являющихся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами ОЭСР или ФАТФ. Продвижение поставляемой российскими экспортерами на экспорт ювелирной продукции непосредственно на месте проведения международной выставки будет способствовать, в том числе, расширению объемов несырьевого экспорта из Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением положения, для которого установлен иной срок вступления его в силу.