Экспорт детских игрушек из Москвы увеличился на четверть в I квартале 2021 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Компании из Москвы экспортировали в первом квартале 2021 года на 25,6% больше детских игрушек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В первом квартале 2021 года московские компании экспортировали детские игрушки на сумму $13 млн. Это на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> В первом квартале этого года наибольший рост - в 3,5 раза - показал экспорт набивных игрушечных животных, сумма поставок составила $1,53 млн. Лидерами по объему экспорта в денежном выражении стали товарные группы "Наборы игрушек" - сумма экспорта составила $2, 99 млн, прирост к аналогичном периоду прошлого года - 31,9%, а также "Пластмассовые игрушки и наборы для конструирования" - $2,70 млн, рост составил 20,8%", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что детские игрушки из Москвы экспортируются в 46 стран мира, в том числе в США, Великобританию, Армению, Италию и Литву. В этом году основными странами-импортерами стали: Казахстан, закупивший продукции на $6,73 млн, Белоруссия - $3,79 млн и Бельгия - $1,07 млн, при этом в первом квартале 2020 года страна практически не закупала московские игрушки.

"Казахстан и Беларусь уже "привычные" рынки для московских экспортеров - столичные компании экспортируют свою продукцию в эти страны на протяжении многих лет. Новым направлением в списке топ-стран стала Бельгия - это связано со стремительным ростом московского экспорта набивных игрушек. В Бельгию Москва поставила такие игрушки впервые, сейчас на данную категорию товаров приходится около 99% от всего объема столичного экспорта игрушек в эту страну", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным Центра "Моспром", в 2020 году Москва стала лидером по объему экспорта пластмассовых игрушек и детских наборов для конструирования, занимая 71,5% от общероссийского экспорта. Также эксперты центра выделили категории, по которым Москва осуществляла более половины общероссийского экспорта: "игрушки на колесах", включая трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили (доля - 62,7%), "не пластмассовые игрушки со встроенным двигателем" (доля - 61,6%), "не набивные игрушки, изображающие животных и других существ" (доля - 57,2%) и "игрушечные музыкальные инструменты и устройства" (53,3%).