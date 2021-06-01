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Мантуров объяснил рост цен в магазинах большим объемом ликвидности

Глава Минпромторга отметил, что ситуация с ценами сейчас более-менее стабильная

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рост цен в магазинах связан не столько с пандемией, сколько с большим объемом ликвидности, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

"То, что происходит с ценами сегодня - это не совсем пандемия, это последствия напечатанного кое-где большого количества ликвидности", - заявил он на Неделе ретейла.

Минпромторг отмечает, что ситуация с ценами на продукты достаточно стабильна. "Мы видим, что ситуация более-менее стабильная, и мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет более-менее сохраняться в будущем", - сказал он.

"Что касается регулирования цен, я абсолютно согласен с Яном [Дюннингом, президент "Магнита"] , что заигрываться в эту историю не нужно и это была вынужденная мера", - сказал он.

Ранее Минсельхоз РФ говорил, что ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 году, она останется в пределах общей инфляции.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года, затем они были продлены до 1 июня по сахару и до 1 октября по маслу.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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