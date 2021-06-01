Госдума приняла в I чтении законопроект о личных фондах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности создания личных фондов управления имуществом, бизнесом и активами.

Авторами проекта выступила группа депутатов и сенаторов, включая главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Законопроектом предлагается предусмотреть в российской юрисдикции право граждан создавать личные фонды для управления имуществом при жизни. Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным.

С 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды. При этом во многих странах есть возможность создавать личные фонды при жизни учредителя, продолжающие существовать после его смерти. Как пояснил ранее журналистам Крашенинников, "преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски".

Теперь понятие "личный фонд" предлагается ввести в Гражданский кодекс. Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная при жизни гражданина-учредителя им самим либо после его смерти нотариусом. Действующие фонды, созданные для благотворительных, культурных, образовательных или иных общественных целей, получат новое наименование - "общественно полезные фонды".

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. Законопроектом при этом предусмотрена субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам своего учредителя в течение трех лет со дня создания фонда.

Личные фонды, согласно законопроекту, смогут осуществлять управление имуществом как с передачей дохода выгодоприобретателям, так и без передачи. Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые лица за исключением коммерческих организаций. Одновременно с этим предусматривается абсолютная прозрачность гражданско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных фондов.