Глава сербско-российского межправкомитета Попович примет участие в ПМЭФ-2021

БЕЛГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского политика.

"Министр правительства Сербии и председатель межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович примет участие в работе 24-го Петербургского международного экономического форума 2-5 июня. В ходе форума министр Попович проведет встречи с вице-премьером РФ, сопредседателем российско-сербского межправительственного комитета Юрием Борисовым. В ходе встречи будут рассмотрены важные темы для укрепления двустороннего сотрудничества Сербии и России, особое внимание будет уделено началу производства вакцин "Спутник V" в Сербии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках ПМЭФ-21 Попович также проведет переговоры с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и другими высокопоставленными российскими и иностранными политиками. Попович представит результаты Сербии в борьбе с коронавирусом в рамках панели "Борьба против инфекции: будущие риски", а также примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит президент России Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.

Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.