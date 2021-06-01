Лукашенко заявил, что проблем с поставками нефти в 2022 году из России не будет

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем году не будет проблем с поставками российской нефти, белорусские НПЗ готовы переработать более 22 млн тонн сырья.

"Как минимум мы договорились о том, что никаких не будет вопросов с поставками нефти. России это выгодно. Мы можем переработать 22 и больше миллионов тонн нефти", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам белорусско-российских отношений.

Он также заявил, что "некоторые начали пописывать, что будет дефицит каких-то нефтепродуктов в России". "Никакого дефицита не будет. У нас достаточно возможностей для того, чтобы закрыть этот дефицит в России. Поэтому по поставкам нефти на НПЗ Беларуси никаких проблем не будет. Так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. Схемы проработали", - заверил белорусский президент.