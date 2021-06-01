Путин и Лукашенко поручили Минтрансам определить российские города для полетов "Белавиа"

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов "Белавиа". Об этом сообщает во вторник издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на итоги совещания с участием белорусского лидера по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

По его информации, в первую очередь это крупнейший хаб - Москва, в которой теперь будут стыковаться рейсы для туристов. Как сообщает издание, глава государства попросил российскую сторону изучить вопрос перелета "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.