Лукашенко и Путин договорились о сближении таможенного законодательства

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сближении таможенного законодательства и унификации работы таможенных органов, сообщает во вторник издание "СБ. Беларусь сегодня".

Как отмечает издание, препятствий такому сближению Лукашенко не видит и вопрос уже серьезно проработан в рамках ЕАЭС.

"Вопрос открытости и транспарентности, разные были мнения до этого: давайте чуть ли не наднациональный какой-то орган создавать, какое-то министерство. Мы с Путиным отказались от всяких инсинуаций, чтобы нас не упрекали, - отметил Лукашенко на совещании во вторник. - Но я предложил: давайте создадим совместный центр, если он нужен будет, который будет иметь доступ как к вопросам границы Российской Федерации таможенной, так и у нас".