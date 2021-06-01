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Лукашенко и Путин договорились о сближении таможенного законодательства

Президенты Белоруссии и РФ также договорились об унификации работы таможенных органов

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сближении таможенного законодательства и унификации работы таможенных органов, сообщает во вторник издание "СБ. Беларусь сегодня".

Как отмечает издание, препятствий такому сближению Лукашенко не видит и вопрос уже серьезно проработан в рамках ЕАЭС.

"Вопрос открытости и транспарентности, разные были мнения до этого: давайте чуть ли не наднациональный какой-то орган создавать, какое-то министерство. Мы с Путиным отказались от всяких инсинуаций, чтобы нас не упрекали, - отметил Лукашенко на совещании во вторник. - Но я предложил: давайте создадим совместный центр, если он нужен будет, который будет иметь доступ как к вопросам границы Российской Федерации таможенной, так и у нас".

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