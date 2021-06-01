ЦБ прорабатывает вопрос маркировки нелегальных финкомпаний в интернет-поисковиках

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк России прорабатывает вопрос маркировки нелегальных финансовых компаний в интернет-поисковиках, заявил на пресс-конференции первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Такая маркировка может появиться уже осенью.

Банк России во вторник заявил о начале публикации списков компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Такая мера предусмотрена в целях защиты интересов потребителей и предупреждении их о рисках, связанных с подобными компаниями.

"Эти списки будут использоваться поисковиками для маркирования той информации, которую они выдают. У нас сегодня уже есть маркировка по легальным участникам финансового рынка, будет маркировка, и мы такие переговоры ведем с поисковиками, нелегальных участников финансового рынка - что, конечно, для потребителя будет просто. Он не обязательно на сайте ЦБ, но в поисковике получает информацию", - прокомментировал Швецов.

Сейчас Банк России ведет переговоры с поисковиками и надеется, что маркировка появится этой осенью. Первый зампред ЦБ также добавил, что регулятор допускает возможные иски со стороны компаний в отношении Центрального банка, связанные с деловой репутацией, однако больших рисков в связи с этим не видит.

Как сообщалось, Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также с иностранными регуляторами для применения иных мер. Перечень компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке, можно найти на сайте ЦБ.