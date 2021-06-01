Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на ПМЭФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Выступление президента Владимира Путина 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет посвящено в основном вопросам социально-экономического развития России и ее инвестиционной привлекательности. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент в настоящее время "работает над своим выступлением".

"Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее", - сказал Песков.