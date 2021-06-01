Росатом разметит облигации на сумму до 100 млрд рублей для финансирования проектов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций "Атомэнергопрома" (объединяет гражданские активы Росатома). В ее рамках могут быть размещены бумаги суммарной стоимостью 100 млрд рублей, в том числе "зеленые" или "социальные" облигации, говорится в сообщении Росатома.

"Облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены, в том числе "зеленые" или "социальные" облигации", - отметила госкорпорация.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен.

"Денежные средства, полученные от размещения облигаций в рамках программы, будут направлены на финансирование устойчивых ("зеленых") программ и проектов Росатома. В частности, первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд руб. и будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу "Ветроэнергетика", - отметил Росатом.

Соответствующая программа была утверждена на заседании совета директоров "Атомэнергопрома" 26 апреля. Также был утвержден проспект ценных бумаг.

Организаторы размещения выпуска облигаций - Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

О проектах

"Новавинд" (дивизион Росатома по ветроэнергетике) уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России общей мощностью 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024 г. предприятиям в контуре управления "Новавинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.