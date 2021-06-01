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Минцифры может ввести ограничение на использование не российских базовых станций LTE

Минцифры может ввести ограничение на использование не российских базовых станций LTE - Шадаев.

Путин и Лукашенко поручили Минтрансам определить российские города для полетов "Белавиа"
Президент Белоруссии попросил российскую сторону изучить вопрос перелета "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, а также Казань
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