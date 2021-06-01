Лукашенко: Россия может перечислить Белоруссии $500 млн второго транша госкредита в июне

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Второй транш российского госкредита в размере $500 млн может поступить в Белоруссию в июне. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с РФ.

"Президент России [Владимир Путин], когда мы расставались [после встречи в Сочи], мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договоренному кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне", - цитирует главу белорусского государства издание "СБ. Беларусь сегодня".

В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров в Сочи лидеров двух стран сообщил, что перечисление Белоруссии $500 млн второго транша госкредита согласовано, деньги поступят в ближайшее время.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша.

16 октября Белоруссия также получила поддержанный Россией кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет.