Минпромторг выступает за повышение ретейлом закупочных цен на яйцо для избежания дефицита

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ выступает за повышение ретейлом закупочных цен на куриное яйцо, чтобы не допустить сокращения производства этой продукции и дефицита на продовольственном рынке. Об этом в ходе "Недели российского ретейла" сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно, была высочайшая цена, были приняты определенные решения и тендеры свалились до 40 рублей. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся. Такое счастье, только несчастье для АПК. Сейчас наша задача убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит, - это опасно", - сказал он, выступая на форуме.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что производители сообщили о риске дефицита яиц. По данным издания, из-за роста издержек они стали работать в убыток и поэтому грозят сократить производство. Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" (объединяет более 400 предприятий) Дмитрий Востриков сообщал ТАСС, что после Пасхи отрасль претерпевает большие убытки, которые прежде всего связаны с резким снижением цены реализации. Глава Руспродсоюза отмечал, что себестоимость производства яиц в два раза превысила цену реализации. По его словам, выросла стоимость ветпрепаратов, логистики и упаковки, стоимость зерна в сравнении с прошлым годом удвоилась.