Мантуров заявил, что первая серийная турбина большой мощности будет готова в 2022 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Поставка первой серийной отечественной турбины большой мощности ожидается для ТЭС на Тамани в 2022 году. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России.

"Хотел бы отметить большой задел по газовым турбинам большой мощности. В следующем году мы ожидаем поставку первой, уже серийной ГДТ-110М на Тамань. Следующая веха - это разработка опытного образца уже на 170 МВт", - сказал министр.

Ввод новой теплоэлектростанции (ТЭС) "Ударная", которая строится в Крымском районе Краснодарского края, может быть перенесен до конца 2023 года из-за решения об установке российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М, отмечали в начале этого года в Минэнерго РФ. Риски для проекта возникли из- за необходимости сохранить период оплаты поставленной мощности в течение 180 месяцев и изменить время набора мощности новой ТЭС для ее аттестации и официального ввода в эксплуатацию.

Изначально на ТЭС "Ударная" предполагалось использовать две парогазовые установки мощностью 25 МВт. Однако позднее было принято решение о замене оборудования в пользу ГТД-110М.

ГТД-110М сейчас является первой отечественной разработкой мощностью 90-130 МВт. Газовые турбины являются ключевым элементом парогазовых установок для выработки электричества. "ОДК-Сатурн" сможет ежегодно производить по две газовых турбины большой мощности ГТД 110-М с 2023 г., по четыре - с 2025 г., а всего потребность рынка в этих турбинах оценивается в 30 единиц на 50 млрд рублей.