"Детский бюджет" в 2021 году вырастет более чем на 37%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году достигнет 1,5 трлн рублей, это более чем на 37% превышает уровень предыдущего года. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

"1 июня традиционно отмечается Международный день защиты детей. Минфин России при формировании проекта федерального бюджета готовит информацию об объеме средств, направляемых на поддержку семьи и детей, - так называемый детский бюджет. Его объем на 2021 год составляет 1,501 трлн рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года. Стоит отметить, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами", - говорится в материалах министерства.

С целью формирования комплексной оценки "детского бюджета" Минфин России утвердил методические рекомендации регионам по формированию информации об объемах предусмотренных в региональных и местных бюджетах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей. "Так, в 2020 году Минфином России впервые сформирована совокупная информация по консолидированному "детскому бюджету" за 2019 год, который составил 5,282 млрд рублей", - отмечает Минфин.