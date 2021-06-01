Госдума увеличила в I чтении пороговую сумму для операций по обмену банкнот без паспорта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение пороговой суммы для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, при которой идентификация клиента - физического лица не проводится. Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроектом предусматривается, что идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей, а при проведении таких операций на сумму более 40 тыс., но не превышающую 100 тыс. рублей, будет осуществляться упрощенная идентификация клиента. Сейчас пороговая сумма таких операций, при которой идентификация клиента не проводится, составляет 15 тыс. рублей.

Разработанный законопроект позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, говорится в пояснительной записке.