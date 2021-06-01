"Газпром" сообщил о сохранении рекордно низкого уровня закачки газа в ПХГ Европы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Скорость закачки газа в европейские хранилища продолжает оставаться низкой уже полтора месяца, несмотря на высокий спрос на газ в Европе, говорится в сообщении холдинга. Отставание по закачке держится на рекордно низком уровне - около 34,6 млрд куб. м.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая восполнено только 8,1 млрд куб. м (отбор в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 года составил более 66 млрд куб. м). "Отметим, что отставание по закачке не сокращается и в последнюю декаду держится на рекордно низком уровне - около 34,6 млрд куб. м. Темпы заполнения европейских ПХГ заметно ниже, чем в предыдущие годы, и для того, чтобы наверстать упущенное к октябрю, они должны составить в среднем не менее 15 млрд куб. м в месяц, в то время как заполняемость в мае составляла в два раза меньше", - говорится в сообщении холдинга.

Отметили в "Газпроме" и низкие темпы восполнения запасов ПХГ Украины. "За прошедший с начала закачки месяц в хранилища поступило лишь 0,34 млрд куб. м. Это всего 2,6% от объема, использованного в течение отопительного периода 2020/2021 года. Отставание по закачке от прошлого года выросло до 2,3 млрд куб. м", - констатировали в газовом холдинге.

Добыча газа

"Газпром" в январе - мае 2021 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 16,2% (на 31 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 221,9 млрд куб. м газа. Экспорт в страны дальнего зарубежья за этот период вырос на 27,2% (на 18 млрд куб. м), до 84,2 млрд куб. м газа.

"Для сравнения, прирост превышает объем газа, который мы поставили такому крупному потребителю как Турция за весь прошлый год", - отметил "Газпром".

В период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на 166,9%), Германию (на 40%), Италию (на 18%), Францию (на 18,4%), Польшу (на 19,8%), Болгарию (на 47,8%), Румынию (на 194,7%), Сербию (на 125,9%), Грецию (на 29,9%). Кроме того, в мае 2021 года были установлены исторические рекорды по объемам поставок для этого месяца в Германию и Италию - лидерам импорта российского газа по итогам 2020 года. Также "Газпром" продолжал наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Поставки "Газпрома" из газотранспортной системы на внутренний рынок в январе - мае выросли на 17% (на 18,8 млрд куб. м).