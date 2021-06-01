"AliExpress Россия" запустил экспорт российских товаров в ЕС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Площадка электронной коммерции "AliExpress Россия" запустила экспорт российских детских товаров в страны ЕС. В будущем любой российский продавец платформы сможет экспортировать товары для пользователей AliExpress Global. Об этом говорится в сообщении компании.

"AliExpress Россия" запускает отдельное направление работы для локальных российских продавцов - экспорт в зарубежные страны. Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки нескольких брендов (деревянные игрушки Maskbro, детская одежда Bossa Nova и Lucky Child). Эти товары смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые другие пользователи AliExpress Global в Европе, в том числе в Испании, Франции, Италии и других странах", - говорится в сообщении.

По окончании пилотного периода любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт на AliExpress Global и получить дополнительное продвижение от российской команды.

Доставка будет осуществляться через "Почту России". На этапе пилота все расходы по логистике "AliExpress Россия" возьмет на себя.

Аудитория AliExpress в мире - более 150 млн покупателей. Детские товары не случайно стали первой категорией экспорта: это направление входит в топ по количеству российских производителей из общего числа продавцов, а категория - в топ по количеству заказов на AliExpress в странах Европы, отметили в компании.

"Российские детские товары, одежда и игрушки - одни из лучших по качеству в мире. В России спрос на эти товары растет с каждым годом, и мы уверены, что пользователи из других стран тоже их оценят. Нам действительно есть, чем гордиться, и мы бы хотели помочь талантливым предпринимателям из России осуществить мечту продавать по всему миру", - отметил генеральный директор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.