Новая интернет-платформа Compasskids поможет детям разобраться в современных профессиях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Профориентационный навигатор Compasskids, созданный специалистами Евразийского детского сообщества, поможет детям получить представление о современных профессиях, при этом учиться они будут как у взрослых экспертов, так и у своих сверстников. Об этом сообщила сооснователь Евразийского детского сообщества Любовь Карелова на презентации навигатора, прошедшей во вторник в ТАСС.

Профориентационный навигатор Compasskids (eukids.ru) рассчитан на детей от 10 до 14 лет. Как заявляют его создатели, он призван помочь детям и подросткам осмысленно подойти к выбору профессии в условиях стремительно меняющегося рынка труда.

"Наша команда создала профориентационный навигатор Compasskids, мы называем его просто "компас". Compasskids погружает детей в мир новых профессий, новых знаний, новых навыков, которые необходимы для успеха в их будущей профессиональной деятельности. При создании контента мы изначально сделали ставку [на принцип] "просто и занимательно о сложном". Там подробно и детским языком представлены сложные профессии будущего, рекомендованы фильмы и книги для погружения в выбранную профессию, представлены видеоматериалы и статьи наших партнеров, будущих работодателей", - сказала Карелова.

Важную роль в процессе передачи новых знаний играет взаимодействие детей между собой, добавила она.

"Самое интересное, на мой взгляд, то, что участники нашего комьюнити сами создают контент. Дети могут вести прямые эфиры, стримы с интересными людьми, экспертами, друг с другом, делиться чем-то новым, открывать что-то новое для себя. Мы активно поддерживаем тему детского лидерства, у нас есть рубрика "Наши герои", где ребята рассказывают о своих успехах и достижениях, а также о том, как они к этому пришли, делятся своими увлечениями и зажигают своим примером других ребят для больших подвигов и самообразования", - поделилась Карелова.

Она подчеркнула, что образовательная деятельность при пользовании интернет-платформой Compasskids максимально интерактивна. "По сути, формируется некая среда с общими наставниками, общими темами, общими знакомыми, друзьями, по интересам. И это дает огромнейший импульс к профессиональному развитию, воспитывает ответственность в детях, а также развивает массу новых навыков, которые будут полезны в будущем новом мире", - резюмирует Карелова.