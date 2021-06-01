Мантуров считает переход на автономную навигацию и водород ближайшим будущим транспорта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Автономный транспорт с низким углеродным следом в ближайшее время появится на водных просторах России, по пути такой трансформации идет вся транспортная отрасль. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России.

"В транспортной сфере предстоит осуществить переход к беспилотникам и к машинам с низким углеродным следом. Ярким примером развития в эту сторону являются судостростроители, которые разрабатывают опытные образцы на электроходу, а также на водороде. Во-вторых, они активно и успешно тестируют технологии автономных навигаций. Мы рассчитываем уже к 2024 году увидеть эти продукты, решения на водных маршрутах нашей страны", - отметил Мантуров.

По словам министра, формирование такого задела на будущее является залогом для успешной трансформации экономики. Он добавил, что по беспилотным авиационным системам Россия уже находится на мировом уровне в части аппаратов военного назначения. "Интеграция БПЛА (беспилотный летательный аппарат) в единое воздушное пространство уже в ближайшей перспективе сможет открыть емкий рынок для систем гражданского назначения, от задач мониторинга до городской аэромобильности", - подчеркнул глава Минпромторга.

"В том же ключе работает российский автопром, перед которым, помимо вывода на дороги "беспилотья", стоит задача производства новых машин на СПГ (сжиженный природный газ), электротяге и водородных топливных элементах", - отметил Мантуров.

Он добавил, что "зеленые" проекты также реализуют предприятия желдормаша, стройдормаша и сельскохозяйственного машиностроения. "Тренд на водород не обойдет и энергетическое машиностроение, которому предстоит решить сложную задачу адаптации ТЭК под этот ресурс. Имея в виду обеспечение энергетиков оборудованием для производства, хранения и транспортировки водорода", - сказал министр. Он подчеркнул, что тренд на низкоуглеродную экономику - один из самых востребованных трендов, в котором Россия не должна отставать и будет двигаться в ногу с мировыми лидерами.

Правительство РФ в 2020 году утвердило дорожную карту по развитию водородной энергетики на период до 2024 года, задача которой - расширение производства и потребления водорода, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту. В настоящее время на уровне рабочих групп правительства также ведется обсуждение стратегии развития водородного и электротранспорта в России до 2030 г. Планируется, что общий бюджет программы до 2030 г. составит 776,8 млрд рублей.