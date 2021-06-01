Чемезова переизбрали главой Союза машиностроителей России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Делегаты отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России переизбрали главу Ростеха Сергея Чемезова на пост своего руководителя.
"Я просил бы делегатов съезда переизбрать Сергея Викторовича Чемезова председателем Общероссийского общественного объединения "Союз машиностроителей России" на следующий срок", - заявил глава "Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, выступая перед съездом.
Большинство делегатов поддержало это предложение.
Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" была учреждена 28 апреля 2007 года. Основной целью ее деятельности является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран.