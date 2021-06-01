Чемезов заявил, что Россия заменила большую часть закупавшейся ранее за рубежом продукции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Отечественные предприятия провели огромную работу по импортозамещению, на сегодняшний день в России производится большинство ранее закупавшихся за рубежом комплектующих и оборудования. Об этом заявил во вторник журналистам в кулуарах съезда Союза машиностроителей России глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы провели огромную работу по импортозамещению. Большинство тех комплектующих, которые мы покупали за рубежом, уже производим сами: и оборудование, и комплектующие, и материалы", - сказал он.

В качестве примера Чемезов привел композитные материалы для создания крыла перспективного отечественного самолета МС-21. "Американцы объявили санкции по поставкам композитных материалов для МС-21. Мы провели большую работу с МГУ, Росатомом. Сейчас уже материал создан. В этом году начнем летные испытания нашего самолета", - сказал он.

Кроме того, активное импортозамещение идет в сфере фармацевтики. "В качестве примера могу привести вакцины, которые ранее - примерно около 70-80% - закупались за рубежом. Сегодня более 90% вакцин производится в России", - отметил глава Ростеха.