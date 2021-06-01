Минпромторг пока не достиг договоренностей с Маском по строительству завода Tesla в России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг пока не достиг каких-либо договоренностей с главой американской Tesla Илоном Маском по строительству завода электромобилей в России. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Нет, пока нет", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, есть ли конкретные договоренности с Илоном Маском по его инициативе о строительстве завода.

Ранее Маск в ходе выступления на просветительском марафоне "Новое знание" заявил, что компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. После этого российский Минпромторг пригласил Маска обсудить его идею. При этом целый ряд регионов РФ уже публично предложил Маску создать производство на их территории.

Как уточнял позднее Минпромторг, министерство готово к сотрудничеству с Tesla по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ.