Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи на июнь - июль

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рекомендовал странам альянса сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь - июль, принятый еще в апреле. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.

"Без изменений. Рекомендация сохранить те же уровни", - сказал он.

В апреле страны ОПЕК+ договорились увеличить постепенно добычу нефти в течение мая - июля на 2,1 млн баррелей в сутки.

Согласно анализу техкомитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 млн баррелей в сутки. При этом дефицит предложения нефти в 2021 году даже усилится по сравнению с предыдущей оценкой - с 1,2 млн до 1,4 млн баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и вовсе перейдут в состояние дефицита уже после июля, ожидают в ОПЕК+.