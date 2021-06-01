Путин уверен, что глава "Сургутнефтегаза" поддержит многодетных родителей из его компании

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов найдет возможность поддержать многодетных родителей, работающих в его компании.

Во вторник на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", глава государства пообщался с семьей Ситиных из Омской области, в которой 12 детей. Путина заинтересовали место и условия работы главы семьи Сергея, который трудится водителем в "Сургутнефтегазе". Президент расспросил его о размере зарплаты и о том, какую поддержку оказывает компания. Сергей Ситин рассказал, что его зарплата составляет порядка 100 тыс. рублей в месяц, "первоклассникам в школу даются подарки", а также компания выдала ему бесплатную путевку в санаторий.

"Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи", - заметил глава государства. "Пусть он посмотрит в "Сургутнефтегазе" - компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую", - полагает Путин. "А, Владимир Леонидович? Хорошо? Он слышит нас наверняка. Вот и поможет", - сказал президент.

Главу государства также удивило, что Оксана Ситина при таком количестве детей стала депутатом Елизаветинского сельского поселения одного из муниципальных районов Омской области. "Помогаем жителям решать вопросы, конечно, я еще начинающий депутат, но в дальнейшем, может быть, пойду дальше", - предположила многодетная мама. "Да, конечно, - если вы смогли организовать такую семью и у вас все в порядке с детьми, то, конечно, у вас опыт есть организации семейного очага, значит, можно использовать этот опыт и дальше. Здорово!" - поддержал планы Оксаны Ситиной глава государства.

В разговоре с Путиным приняли участие как старшие дети Ситиных, которые рассказали о планах на карьеру и увлечениях, так и самая младшая дочка. Четырехмесячная Марфа громко плакала практически всю беседу, ее пришлось передавать с рук на руки от родителей к одной из старших сестер.

"Стараемся по возможности все делать для детей, потому что дети наше будущее, без них мы никуда и всей нашей стране никуда, потому что это будущие работающие люди, будущие врачи, будущие учителя, будущее нашей большой могучей родины", - заверил Ситин. "Спасибо вам большое за такую семью, за детей, за ваш такой настрой мужской, сильный, именно с таким настроем и люди конкретные, и семьи, и вся страна в целом достигают результатов", - подчеркнул президент.