СМИ: Хайнань с прошлого года обеспечил заправку беспошлинным топливом 29 судов

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Глубоководный порт Янпу для трансконтинентальных контейнеровозов на северо-западном побережье Хайнаня с прошлого года обеспечил заправку беспошлинным топливом 29 судов, пять из которых благодаря возврату налогов получили скидку в размере 213,86 млн юаней (примерно $33,58 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

"Они успешно прошли все процедуры, и ориентировочно в июне эти пять судов получат компенсацию на соответствующую сумму", - цитирует издание заместителя генерального директора хайнаньского филиала логистической компании COSCO Shipping Energy Transportation ("Коско шиппинг энерджи транспортейшн") Тун Мина.

По словам судовладельцев, воспользовавшихся шансом заправиться беспошлинным топливом, меры местных властей по снижению издержек китайских и зарубежных компаний позволяют ослабить давление на предприятия, активы которых вовлечены в процесс развития Хайнаньского свободного порта.

Как уточнила ранее администрация Хайнаня, компетентные ведомства провинции постоянно ведут активную разъяснительную работу, чтобы количество субъектов рынка с возможностью прибегнуть к услугам порта Янпу для закупки нефтепродуктов по пониженным расценкам возрастало.

По официальной статистике, в 2020 году остров предоставил 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки более 160 крупных китайских и иностранных судов. Согласно данным правительства, все работы были проведены с учетом стандартов эпидемиологической и пожарной безопасности. За 12 месяцев Хайнань зарегистрировал проход свыше 190 тыс. рыболовецких шхун, танкеров, сухогрузов, яхт, контейнеровозов и круизных лайнеров. Поток пассажиров, воспользовавшихся в провинции морским транспортом, превысил 15,7 млн человек, а грузооборот достиг 190 млн тонн.