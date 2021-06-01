Новак увидел сохраняющиеся риски при восстановлении спроса и цен на нефть

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рынок нефти восстанавливается, однако риски неопределенности на нем все еще сохраняются. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

"Мы видим, что увеличился спрос, стабилизировались цены. Тем не менее, мы видим, что есть по-прежнему риски высокой неопределенности", - отметил он.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ во вторник рекомендовал странам альянса сохранить принятый в апреле план по восстановлению добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая - июля.