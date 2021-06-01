Цена нефти марки Brent превысила $71 за баррель впервые с 8 марта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,68% - до $71,18 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:24 мск.

К 15:30 мск цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $71,06 за баррель, что на 2,51% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $71 за баррель 8 марта текущего года.

В то же время нефть марки WTI дорожает до $68,55 за баррель (+3,35%), превысив показатель в $68 за баррель впервые с октября 2018 года.

Котировки растут на фоне заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Как сообщил ТАСС источник в ОПЕК, комитет рекомендовал странам альянса сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь - июль, принятый еще в апреле, когда страны ОПЕК+ договорились увеличить постепенно добычу нефти в течение мая - июля на 2,1 млн баррелей в сутки.