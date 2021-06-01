Зеленский назвал "Северный поток - 2" козырем России

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проект "Северный поток - 2" является козырем России, и опасается, что в самое ближайшее время Киев может остаться без контракта на транзит газа в Европу. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung , стенограмма которого опубликована на сайте президента Украины.

"Если они [Россия] достроят "Северный поток - 2", то это будет представлять угрозу для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит", - утверждал Зеленский, напомнив, что текущий контракт на транзит газа истекает через три года. "Если они завершат техническую сторону "Северного потока - 2" в этом году, то он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - заявил он.

По его словам, для России "Северный поток - 2" на сегодняшний день - это козырь". "Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - добавил президент Украины.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.