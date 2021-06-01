Минцифры предложило регистрировать пассажиров на авиарейсы без паспорта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Фактически мы стали, наверное, одной из первых стран в мире, где единая биометрическая система стала аналогом паспорта, в законе напрямую указана тождественность. Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении любых других действий, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация. Сейчас мы обсуждаем уже в этом году пилоты с аэропортами в виде транспортной безопасности, для того, чтобы разгрузить, сделать более быстрой регистрацию все будет по биометрии работать", - сказал Шадаев.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.