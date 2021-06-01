"Роснано" и "МедИнвестГрупп" займутся внедрением инноваций в здравоохранении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. "Роснано" и группа компаний "МедИнвестГрупп" в нулевой день Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в высокотехнологичных и инновационных проектах в области здравоохранения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Роснано".

"Одной из главных целей сотрудничества двух компаний станет внедрение в медицинскую практику отечественных инновационных технологий. "Роснано" и "МедИнвестГрупп" - давние партнеры по созданию более 30 центров "ПЭТ-Технолоджи" для ранней диагностики онкологических заболеваний с помощью позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Мы намерены активнее внедрять инновации, которые повышают качество медицинской помощи, и, как следствие, качество жизни российских граждан. Будем способствовать росту инвестиционной привлекательности этих секторов", - заявил старший управляющий директор управляющей компании "Роснано" Иван Ожгихин, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, стороны будут содействовать увеличению доступности современной высокотехнологичной медицинской помощи, создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в медицинскую инфраструктуру российских регионов.

"Сегодня группа компаний работает над созданием крупнейших онкологических центров в 10 регионах России. Мы изучаем мировой опыт, технологии и инновационные решения. Сотрудничество с "Роснано" позволит нам внедрить в повседневную практику медицинских центров инновационные решения, тем самым повысить доступность и качество медицинских услуг для жителей нашей страны", - добавил президент "МедИнвестГрупп" Сергей Нотов.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работает 138 предприятий и центров исследования и разработок в 37 регионах России.