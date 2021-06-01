Эксперт: маркировка уже покрывает товаров более чем на 12% несырьевой части ВВП

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак" уже покрывает более 12% несырьевой части ВВП - товаров примерно на 9 трлн рублей. Об этом во вторник заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин, выступая на Неделе российского ритейла.

"За два года мы успели запустить маркировку в 12 товарных группах. Сегодня стартовала маркировка мороженого и сыров. Совсем скоро ожидается запуск маркировки по другим молочным товарам. Впереди - упакованная вода, пиво и БАДы. Сейчас в системе работают уже более 518 тыс. компаний. Обязательной маркировкой и экспериментами покрыто более 12% несырьевой части ВВП, это около 9 трлн рублей", - сказал Дубин.

Он также отметил, что маркировка товаров развивается не только на территории России, но и на всей территории ЕАЭС, общие принципы Союза для себя также выбрал Узбекистан, где уже запущена маркировка табачной, алкогольной продукции и пива, а в ближайшее время рассматривается запуск маркировки товаров в новых отраслях.

"Система маркировки - это клиетоориентированная цифровая платформа сбора и анализа данных, работающая в режиме одного окна. Она действует по единым принципам при запуске каждой новой категории товаров. Это важно для ритейла как мультитоварного участника рынка. Единые правила игры позволяют запустить маркировку по новой группе товаров, причем быстро и с минимальными затратами", - добавил Дубин.

О маркировке

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков, БАД, велосипедов и кресел-колясок.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки работает приложение "Честный знак". Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем покупатели также могут посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать, в том числе для восстановления истории покупки при возврате товара.