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Министры ОПЕК+ договорились сохранить апрельский план по росту добычи до июля

Следующее заседание министерского мониторингового комитета и министерская встреча назначены на 1 июля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ завершили переговоры по действиям на рынке нефти и договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая - июля, следует из финального проекта решения, опубликованного ОПЕК. Документ подтвердил информацию источников ТАСС.

"Подтвердить план с учетом решений, принятых, в том числе в апреле 2021 г. о постепенном возвращении на рынок 2 млн баррелей в сутки темпами, определяемыми в соответствии с условиями рынка", - говорится в документе. Следующее заседание министерского мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+ назначены на 1 июля 2021 года.

Согласно плану, добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 млн б/с у каждой. Всего страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню.

Возвращение иранской нефти на рынок

Министры ОПЕК+ не обсуждали вопрос возвращения иранской нефти на рынок в ходе заседания, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам встречи министров ОПЕК+.

"Нет, не обсуждали. Ни на JTC, ни на JMMC (министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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