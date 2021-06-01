Путин поручил кабмину до 1 июля выделить 6 млрд рублей на развитие села в 2021 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить выделение 6 млрд рублей на программу комплексного развития сельских территорий в 2021 году. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, такое поручение дано по итогам совещания с членами кабмина.

"Правительству РФ обеспечить выделение в 2021 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 6 млрд рублей на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", из них не менее 2 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам РФ на строительство или приобретение жилого помещения на сельских территориях", - говорится в тексте поручения.

Такую просьбу на совещании 13 мая озвучила вице-премьер Виктория Абрамченко. По словам замглавы правительства, это позволит профинансировать приобретение для 35 тыс. семей 2 млн кв. м. жилья, построить 198 объектов инфраструктуры в 27 регионах, а также финансировать 555 проектов по благоустройству населенных пунктов в 76 регионах.