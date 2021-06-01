В Кремле заявили, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", - сказал Песков.

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью продления до 2034 года. Документ оговаривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия приветствует намерение Соединенных Штатов отказаться от санкций против "Северного потока - 2".

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.