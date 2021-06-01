МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк разработал программу для борьбы с телефонным мошенничеством, которая позволила сократить телефонное мошенничество в отношении клиентов банка на 30%. Об этом заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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"Мы приняли решение о разработке специальной программы по борьбе с телефонным мошенничеством. Те меры, которые мы сегодня реализовали в рамках этой программы в течение буквально последних двух месяцев, показали очень хорошие результаты. Мы сегодня можем сказать, что эти мероприятия сегодня способствовали уменьшению телефонного мошенничества в адрес клиентов не менее чем на 30%", - заявил он.

Кузнецов также отметил, что сейчас Сбербанк предоставляет сервис, который позволяет клиентам устранять последствия утечки персональных данных.

"Мы научились сегодня мониторить и анализировать все ресурсы в сети и помогать клиентам самим чистить утечку своих персональных данных из различных ресурсов. По нашим данным, буквально за два последних месяца около 1,5 млн клиентов Сбербанка обратились к этому ресурсу и самостоятельно удалили около 8 млн записей, которые, по их мнению, могли бы навредить их репутации", - добавил зампред Сбербанка.

Ранее Кузнецов заявлял, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы.

Так, в интервью ТАСС Кузнецов выразил мнение, что если принять меры на уровне операторов связи, убрав возможность использования технологии подмены номеров, то количество мошеннических телефонных звонков сразу сократится примерно на 70-80%.