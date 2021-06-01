В Думу внесли законопроект о пресечении принудительного сбора персональных данных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет для продавца (исполнителя, владельца агрегатора) отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, а также перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект разработан в целях пресечения недобросовестного поведения на потребительском рынке, в том числе выражающегося в принудительном или необоснованном сборе персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением или исполнением договора. Законопроектом предусмотрен запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).

Эти нововведения призваны ограничить практику принудительного или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением договора, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает дополнительные императивные требования к договорам с участием потребителей. Необходимость установления перечня условий, ущемляющих права потребителей, также позволит своевременно информировать потребителей, а также субъектов предпринимательской деятельности о недопустимости включения в договоры ненадлежащих условий, противоречащих обязательным требованиям законодательства, считают в кабмине. Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2022 года.