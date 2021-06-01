МВФ, ВБ, ВОЗ и ВТО считают, что $50 млрд помогут победить пандемию в развивающихся странах

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Инвестирование в объеме $50 млрд позволит покончить с пандемией коронавируса в развивающихся странах, а с помощью дополнительных программ можно добиться вакцинации 40% мирового населения к концу 2021 года. Об этом говорится в совместной статье директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, глав Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса и Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы, опубликованной в газете The Washington Post .

"Совершенно очевидно, что широкомасштабного восстановления после пандемии коронавируса не будет без решения кризиса в сфере здравоохранения. Доступ к вакцинам является ключом к этому, - отмечается в статье. - Между богатыми и бедными странами сохраняется опасный разрыв [в вопросе доступа к вакцинам]. Большинство людей в развивающихся странах, даже работники сферы здравоохранения, до сих пор не получили первую дозу вакцины. Бедные страны получили менее одного процента вакцин".

По мнению глав международных организаций, неравенство в распределении препаратов позволяет вирусной инфекции распространяться в мире по новому кругу. "Продолжающаяся пандемия усугубляет неравенство в экономическом положении [стран], что влечет негативные последствия для всех", - говорится в статье.

"В преддверии саммита Группы семи мы призываем к активизации скоординированной стратегии, подкрепленной финансированием вакцинации. Предложение сотрудников МВФ выдвигает план с четкими целями и прагматичными действиями, - обратили внимание авторы. - Оно основано на продолжающейся работе ВОЗ, ее партнеров по инициативе ускорения доступа к вакцинам".

"Около $50 млрд помогут быстрее положить конец пандемии в развивающихся странах, ускорить экономическое восстановление и обеспечить к 2025 году дополнительный мировой объем производства на $9 трлн, - сказано в статье. - ВОЗ и их партнеры по международному механизму COVAX планируют вакцинировать около 30% мирового населения к концу этого года. Однако с помощью других соглашений и увеличения финансирования можно будет вакцинировать 40% населения к концу года, а в первой половине 2022 года - около 60%".

Главы организаций призвали инвестировать в производство 1 миллиарда доз вакцин, провести диверсификацию производства и обмен технологиями. "Все препятствия на пути расширения поставок должны быть устранены. Мы призываем членов ВТО активизировать переговоры по поиску прагматичных решений по интеллектуальной собственности. Страны с низким и средним уровнем дохода сейчас инвестируют в местные производственные мощности, что критически важно не только для завершения нынешней пандемии, но и для подготовки к новой", - отмечается в публикации.