Сбербанк разработал нейросеть, способную идентифицировать по видео огнестрельное оружие

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк разработал нейросеть, способную в реальном времени анализировать видеозапись и идентифицировать на ней огнестрельное оружие. Соответствующую технологию в ходе выступления на онлайн-конференции в Санкт-Петербургском горном университете представил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, решение создать такую технологию было реакцией на нападение на школу в Казани. Так, при обнаружении на видео, например, пистолета, программа может самостоятельно включить тревогу.

"Фактически сегодня эти технологии могут и должны использоваться в практической жизни. Это было сделано быстро. Конечно, необходимо все это осмыслить, оцифровать, доделать и завершить эту работу. Но это было реагирование на то, что произошло с детьми в Казани", - сказал он.

11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, включая семерых детей, 23 человека получили ранения. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.