Производители заявили, что введение МРЦ на пиво может привести к его удорожанию на 5-10%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию в России может привести к росту ее стоимости для конечного потребителя на 5-10%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей пива (АПП).

"По прогнозам АПП, установление МРЦ может привести к увеличению цен для конечного потребителя на 5-10% и росту нелегального рынка", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по прогнозам ассоциации, повысится риск отравлений из-за переключения потребителей на крепкий нелегальный и суррогатный алкоголь. "Введение МРЦ на фоне роста инфляции и снижающихся темпов роста реальных располагаемых доходов населения приведет к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, что подтолкнет их к переходу в нелегальный сегмент", - приводятся в сообщении слова директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes, представляющего позицию АПП, Ораза Дурдыева. По его мнению, МРЦ повысит маржинальность нелегальных производителей, что сделает их более конкурентоспособными по сравнению с добросовестными производителями. "Эти факторы еще больше простимулируют рост оборота "теневого рынка" и давление на розничные цены", - подчеркнул Дурдыев.

Участники рынка также ожидают, что установление минимально розничной цены приведет к падению объемов производства и налоговых отчислений на 8-10%, а рост нелегального рынка составит 5-7%. Эффект, по их мнению, почувствует рынок труда: количество рабочих мест сократится на 187 тыс. человек, из них более 17 тыс. в пивоваренной индустрии, а 170 тыс. - в смежных отраслях (сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услугу, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и др.).

Предложения ассоциации

В свою очередь, вместо ограничивающих мер АПП предлагает создавать благоприятные условия для добросовестных производителей пивоваренной продукции, в том числе заморозить индексацию акцизных ставок. Снижение налогового давления станет положительным стимулом для выхода нелегальных игроков из тени и поддержит легальный бизнес. АПП также выступает за легализацию дистанционных продаж алкогольной продукции. "Исчезнет необходимость заказывать у "теневых" игроков, что сделает нелегальный онлайн-рынок алкогольной продукции невыгодным", - отмечается в сообщении.

Представители ассоциации предлагают также разрешить продавать пиво на АЗС. Для потребителя появится еще один дополнительный легальный и удобный канал продаж, что приведет к сокращению востребованности покупки нелегальной продукции, считают в АПП. Также предлагается законодательно закрепить термины "разливное пиво" и "пиво на вынос", что даст возможность на законодательном уровне усилить контроль в канале разливного пива, где сосредоточен основной неучтенный оборот пивоваренной продукции и ввести ЕГАИС в рознице на базе количественного (балансового) учета. Среди других предложений отрасли - введение реестра производителей пивоваренной продукции, повышение ответственности для ИП за нарушение законодательства, запрет выпускать пивные напитки на заводах, не обладающих пивоваренным оборудованием полного цикла, усиление транспортного контроля на приграничных территориях; активное взаимодействие с ФНС и региональными комиссиями по борьбе с нелегальной и контрафактной продукцией.

Ассоциация производителей пива создана в апреле 2020 года тремя крупнейшими международными пивоваренными компаниями ООО "Пивоваренная компания Балтика", AB InBev Efes, ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен".

По состоянию на 2021 год суммарная объемная доля участников ассоциации на рынке пива, по данным международной компании AC Nielsen, составляет около 70%. Члены ассоциации располагают 26 пивоваренными заводами и семью солодовенными комплексами в 23 субъектах РФ.

Минфин уже в течение нескольких лет прорабатывает вопрос о целесообразности введения минимальной розничной цены на пиво, однако пока окончательного решения по этому поводу не принято.