Фондовые рынки в США открылись умеренным ростом

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник открылись ростом основных индексов на 0,3-0,5% на фоне ожиданий поступления новых данных о состоянии промышленного производства в США.

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В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 127,39 пункта (0,37%) и установился на отметке 34 656,84 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 15,18 пункта (0,36%) и оказался на отметке 4 219,29 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 67,84 пункта (0,50%), до 13 754,35 пункта.

"Рынок относительно уверенно чувствует себя по отношению к инфляционным ожиданиям. Фондовый рынок все еще приводится в движение ликвидностью и не поддается любым плохим новостям", - приводит газета The Wall Street Journal слова руководителя рыночной стратегии компании Mediolanum International Funds Брайана О'Рейли. По его мнению, позитивную динамику биржевым показателям также придает представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год в объеме $6 трлн.

Нефть марки WTI подорожала. Цена поставок барреля энергоносителя в июле повысилась на $1,92 (2,88%), до $68,55.