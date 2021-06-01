Страны БРИКС приветствовали открытие регионального центра Нового банка развития в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Главы МИД стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) высоко оценили роль Нового банка развития (НБР) и приветствовали открытие регионального центра в России. Об этом говорится в заявлении для прессы, распространенном во вторник по итогам встречи министров иностранных дел "пятерки".

"Министры с удовлетворением отметили роль Нового банка развития (НБР) в финансировании инфраструктуры и устойчивого развития, а также объектов чрезвычайной помощи для борьбы с пандемией. Они приветствовали создание Евразийского регионального центра НБР в России и с нетерпением ожидают открытия регионального офиса НБР в Индии в 2021 году. Они также высоко оценили прогресс, достигнутый в деле расширения членского состава Банка, и призвали своевременно принимать новых членов", - указывается в документе.

Главы МИД стран "пятерки" высоко оценили внимание НБР к социальной инфраструктуре в то время, когда пандемия COVID-19 оказала на нее негативное влияние, особенно на системы здравоохранения и образования. "Они призвали инвестировать в укрепление потенциала для исследований, инноваций и производства вакцины в соответствии с целями устойчивого развития", - указывается в документе.