Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы принял решение об увеличении объемов финансовой поддержки каршеринговых и таксомоторных компаний, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Предельная стоимость автомобиля, приобретаемого по договору лизинга или в кредит, увеличена на треть - с 1,5 до 2 млн рублей, что соответствует средней цене нового автомобиля, произведенного на территории России (российская сборка - обязательное условие получения государственной поддержки). При приобретении электромобиля размер субсидии будет увеличен в 2 раза по сравнению с субсидией на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, при этом стоимость электромобиля не должна превышать 4 млн рублей. Данная мера будет способствовать расширению использования электротранспорта в системе таксомоторных перевозок и, особенно, каршеринга", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Согласно новым требованиям, приобретаемый автомобиль должен иметь экологический класс не ниже Евро-4 (ранее допускалось приобретение автомобилей такси экологического класса Евро-3). Что касается пакета необходимых документов - в него входит полис обязательного страхования гражданской ответственности с указанием цели использования легкового автомобиля (такси и каршеринг), а также уведомления об отсутствии задолженности по штрафам и исполнительным производствам от ФССП России. Полис департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры будет запрашивать самостоятельно, без участия компаний-получателей субсидий.

"Ожидается, что с использованием городской программы поддержки в 2021 году будет приобретено порядка 20 тыс. машин такси и 10 тыс. автомобилей каршеринга, а общая сумма субсидий составит свыше 280 млн рублей. Таким образом, перевозчики такси и операторы каршеринга смогут продолжить обновление парка машин, поддерживая его на уровне самого молодого в Европе, а москвичи и гости города будут по-прежнему пользоваться новыми, комфортными и безопасными автомобилями. Прием заявок на получение субсидий начнется в июле 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

Самое молодое в Европе такси

Правительство Москвы выплачивает субсидии на возмещение части затрат по оплате финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок, с 2012 года. Кроме того, с 2015 года столичные власти помогают перевозчикам, приобретающим автомобили в кредит, а также "молодым" компаниям, существующим на рынке не более двух лет.

"За прошедшие 9 лет таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 млрд рублей, что позволило им компенсировать часть затрат на приобретение свыше 46 тыс. машин такси. В рамках программы было обновлено 70% столичного парка легковых такси. Московский таксопарк сегодня является самым молодым в Европе (средний возраст машины такси - 2,7 года)", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2017 году аналогичные меры поддержки были распространены на операторов каршеринга. За 3 года сумма выданных им субсидий составила 241,3 млн рублей, что позволило компенсировать часть затрат на приобретение свыше 12 тыс. автомобилей - почти 50% парка автомобилей каршеринга.

"В пятницу, 28 мая, был зафиксирован рекорд - более 1,1 млн поездок на машинах такси в сутки. <...> С 2010 года число пассажиров такси выросло в 22 раза: если десять лет назад такси пользовались 45 тыс. человек в сутки, то сегодня этот вид транспорта каждый день выбирают более 1 млн пассажиров. Если в 2011 году на 1 машину приходилось 5 поездок, то сегодня - 15-17 поездок в день", - сообщили в пресс-службе.

Среднее время подачи такси по городу составляет около 4 минут, и даже в пиковые часы среднее время ожидания составит не более 7 минут. Ежедневно на дорогах Москвы работают около 80 тыс. легковых такси с разрешениями, выданными правительствами Москвы и Московской области, заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.